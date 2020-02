In Rheinland-Pfalz hat es eine eigene regionale Sektion des verbotenen rechtsextremen Netzwerks "Combat 18" gegeben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung an die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner (Die Linke) hervor.

In Rheinland-Pfalz hat es eine eigene Sektion des verbotenen rechtsextremen Netzwerks "Combat 18" gegeben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung an die Trierer Bundestagsabgeordnete Katrin Werner (Die Linke) hervor.

Laut der Antwort, die dem SWR exklusiv vorliegt, nannte sich die rheinland-pfälzische Sektion "Combat 18 Rheinland-Pfalz“. Nach Angaben der Bundesregierung veranstaltete sie "regelmäßige interne Treffen im kleinen Rahmen und nahm auch an den bundesweiten Treffen der Gruppierung teil".

Mann aus dem Raum Trier mit wichtiger Rolle im Netzwerk

Außerdem geht aus der Antwort hervor, dass ein Mann aus dem Raum Trier eine bundesweit wichtige Rolle in dem Netzwerk spielte. Er sei Mitglied und ein "wesentlicher Akteur von ‚Combat 18 Deutschland'" gewesen. So habe er etwa an internen Treffen teilgenommen und sich an der Organisation rechtsextremer Konzerte beteiligt.

Nach Informationen des SWR zahlte das Mitglied aus dem Raum Trier bereits 2017 mehr als 200 Euro auf das Konto des mutmaßlichen Anführers von "Combat 18 Deutschland" ein. Vermutlich handelte es sich dabei um Mitgliedsbeiträge. Die Kontodaten hatte die antifaschistische Recherchegruppe "Exif" veröffentlicht. Außerdem trat der Mann aus dem Raum Trier nach SWR-Recherchen schon vor Jahren öffentlich mit einem "Combat 18"-T-Shirt auf.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium machte gegenüber dem SWR keine näheren Angaben zu der rheinland-pfälzischen Sektion, bestätigte aber, dass "Combat 18" in Rheinland-Pfalz aktiv gewesen sei. Die Aktivitäten im Land seien ein "Puzzleteil" eines Gesamtbildes, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Ministeriums. Innenminister Roger Lewentz (SPD) begrüße das Verbot von "Combat 18".

In den Berichten des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes der vergangenen Jahre tauchten keinerlei Hinweise darauf auf, dass "Combat 18" Verbindungen nach Rheinland-Pfalz hatte. Auch Aktivitäten einer eigenen Sektion im Land blieben unerwähnt. Warum die rheinland-pfälzische Untergruppe in den Berichten nicht erwähnt wurde, ließ das Innenministerium offen.

Bundestagsabgeordnete fordert schnelle Aufklärung

Die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner (Die Linke) fordert die Landesregierung auf, schnell und umfassend über rechtsextreme Netzwerke in Rheinland-Pfalz zu informieren. Es sei offen, welche Gefahren von "Combat 18 Rheinland-Pfalz" ausgingen. "Die bisherigen Informationen über rechte Strukturen legen nahe, dass wir bisher nur die Spitze des Eisbergs sehen", so Werner.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte "Combat 18" vor einem Monat verboten. Daraufhin wurden in mehreren Bundesländern Häuser durchsucht, auch in Trierweiler bei Trier.

"Combat 18" steht für "Kampfgruppe Adolf Hitler" und gilt als gewaltbereit und militant. Das Netzwerk versteht sich als Bruderschaft von Neonazis auf der ganzen Welt. In Deutschland gibt es seit 2014 wieder eine "Combat 18"-Gruppe. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden soll sie etwa 20 Mitglieder haben.