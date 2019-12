Unbekannte Täter sind am Abend des 1. Weihnachtstages über eine Leiter in ein Haus in Veitsrodt eingebrochen. Sie durchwühlten nach Mitteilung der Polizei Schubladen und Schränke. Unklar ist, welche Beute sie gemacht haben und wie groß der Schaden ist. Zwischen Montag und Heilig Abend drangen Einbrecher in ein Haus in Irmenach ein. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie die hintere Terrassentür auf. Offensichtlich bemerkten sie, dass die Bewohner im Haus waren und flüchteten. In etwa demselben Zeitraum stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Aach ein und durchsuchten es nach Wertsachen. Laut Polizei ist unklar, ob sie etwas erbeuteten.