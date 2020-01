per Mail teilen

Im Prozess um eine zweifache Tötung in Idar-Oberstein wird der Beschuldigte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Das hat das Landgericht Bad Kreuznach entschieden.

Das Landgericht Bad Kreuznach sah es als erwiesen an, dass der Mann im Juni vergangenen Jahres seine Mutter und einen Nachbarn erstochen hatte. Einem Gutachter zufolge leidet er an einer psychischen Störung. Diesen Ausführungen schloss sich das Gericht an. Der Mann ist schuldunfähig, daher muss er nicht ins Gefängnis.

Mann leidet an Psychose

Laut Gericht soll er sich für eine Art Jesus beziehungsweise einen Außerirdischen gehalten haben. Die Mutter soll aus Angst vor ihm geflohen sein, im Hausflur soll der Mann sie dann mit einem Messer getötet haben. Ein Nachbar eilte laut Gericht zur Hilfe, floh in seine Wohnung und soll dort dann von dem Beschuldigten erstochen worden sein. In dem Sicherungsverfahren ging es nun um die Frage, ob der Mann dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird. Das Urteil war eigentlich schon Ende Dezember erwartet, wegen der Erkrankung eines Anwalts aber verschoben worden.