Heftige Sturmböen haben am Sonntag für Schäden in Rheinland-Pfalz gesorgt. So wurden das Dach der Bitburger Brauerei und der Stadthalle beschädigt. Auch andernorts kam es zu Einsätzen.

Dauer 00:20 min Schäden an Brauerei und Stadthalle In Bitburg wurden die Dächer der Brauerei und der Stadthalle beschädigt. In Bitburg wurde das Dach des Verwaltungsgebäudes der Bitburger Brauerei beschädigt. Das Gebiet ist abgesperrt. Weitere Informationen gibt es noch nicht. Nach ersten Erkenntnissen sei das Dach der Bitburger Stadthalle zumindest teilweise abgedeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Feuerwehr habe die Halle abgesperrt, um Menschen vor herumfliegenden Teilen zu schützen. Genaueres konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. "Wir haben zur Zeit viele Einsätze wegen Sturmschäden." Deswegen müsse man sich zunächst einen Überblick verschaffen, so die Sprecherin weiter. Das Dach des Verwaltungsgebäudes der Bitburger Brauerei ist vom Sturm beschädigt worden SWR Laut dem "Trierischen Volksfreund" sind am Mittag auf die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und Wittlich-Mitte mehrere Bäume gestürzt. Ebenso zwischen Mehren und Hasborn. Ackerfolien auf Straßen geweht Das Polizeipräsidium Rheinpfalz meldete, dass in Vorder- und Südpfalz Ackerfolien auf Straßen geweht worden sind. Landwirte sollten dringend ihre Ackerfolien überprüfen und Autofahrer besonders aufpassen. Auf der Bahnstrecke zwischen Worms und Frankenthal musste der Zugverkehr zeitweise eingestellt werden, weil eine Plane in die Oberleitung geweht wurde. Zwischen Annweiler und Siebeldingen in der Südpfalz blockiert ein Baum die Gleise. Warnung vor Windgeschwindigkeiten von 120 km/h Der Deutsche Wetterdienst warnt für Rheinland-Pfalz vor orkanartigen Böen. Bäume und Dächer können beschädigt werden. Die Meteorologen erwarten teils orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern. Wenn möglich, sollte man sich nicht im Freien aufhalten, weil Äste, Dachziegel und Gegenstände durch die Luft fliegen könnten. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.