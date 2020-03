Unbekannte haben eine Steinfigur des Bildhauers Peter Weiland aus Irrhausen in der Eifel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Beschädigte Steinfigur in Eschfeld

Mehr als 2.000 Skulpturen hat der Bildhauer Peter Weiland in seinem Leben gefertigt. Sein Anwesen in Irrhausen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist ein Skulpturenpark. Aber auch die halbe Eifel ist reich an Werken des 87-Jährigen. Seine Figuren sind beliebt.