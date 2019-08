per Mail teilen

Zwei Männer müssen sich ab heute wegen schweren Raubes vor dem Trierer Landgericht verantworten. Sie sollen an einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Konz beteiligt gewesen sein.

Einer der beiden Angeklagten hatte laut Anklage die Tat geplant, der zweite hatte den Fluchtwagen gefahren. Den eigentlichen Überfall sollen zwei weitere Komplizen durchgeführt haben. Gegen die wird gesondert ermittelt.

Überfall mit Schusswaffe

Am Tattag im September vergangenen Jahres sollen diese Männer die Angestellten in dem Konzer Juweliergeschäft mit einer Schusswaffe bedroht haben. Danach sollen sie aus dem Tresor Schmuck und Uhren im Wert von rund 41.000 Euro geraubt haben. Anschließend seien die Angestellten von den Tätern gefesselt worden, so die Staatsanwaltschaft.