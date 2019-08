Die Polizei in Trier hat einen Mann festgenommen, der am Donnerstag die Filiale der Deutschen Bank in Trier überfallen haben soll. Wie die Polizei heute mitteilte, wurde der Mann am Samstagmorgen in seiner Wohnung in Trier-Kürenz festgenommen.

Zeugenaussagen sowie interne Ermittlungen führten die Kripo auf die Spur des Verdächtigen. Bereits kurz nach der Tat hätten die Beamten den Verdacht gehabt, es könnte sich um einen bereits polizeibekannten Täter handeln. Dieser Verdacht habe sich erhärtet, sodass die Suche nach dem Aufenthaltsort des Verdächtigen begonnen habe. Tat gestanden Laut Polizei bestritt der 62-Jährige zunächst noch, etwas mit dem Banküberfall zu tun zu haben. Später habe er dann auch aufgrund der Beweislast gestanden. Eine Waffe hatte er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen während der Tat nicht dabei. Haftbefehl erlassen Der Mann wurde noch am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Beim Überfall auf die Deutsche Bank in Trier hat der Täter nach Polizeiangaben am Donnerstag einen geringen Geldbetrag in Form von zwei Euro Münzgeldrollen erbeutet.