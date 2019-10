Zum zweiten Mal in dieser Woche ist in Luxemburg ein Geldautomat gesprengt worden. In der vergangenen Nacht war eine Bank in Mersch Ziel der Täter. Das Geld wurde nach Angaben der Polizei gestohlen. Bereits in der Nacht zum Dienstag hatten Unbekannte einen Automaten in Remich an der Grenze zu Deutschland gesprengt. In beiden Fällen entstand großer Sachschaden. mehr...