Unbekannte Täter haben gestern in Trimport in der Eifel in ein Einfamilienhaus eingebrochen, während der Eigentümer beerdigt wurde. Nach Mitteilung der Polizei hebelten sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf. Die Einbrecher stahlen eine Geldkassette mit etwa 500 Euro Münzgeld sowie EC- und Kreditkarten. Auch die Kondolenzkarten mit mehreren Hundert Euro wurden mitgenommen. Die Polizei sieht möglicherweise einen Zusammenhang mit einem weißen Transporter, der zur Tatzeit auffällig langsam durch die Straße fuhr.