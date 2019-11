per Mail teilen

Ein 22-jähriger Mann aus Trier ist am Montag bei den Feiern zur Karnevalseröffnung in Köln von einem Unbekannten gewürgt worden. Ein Unbekannter hat dem Mann von hinten einen Kabelbinder um den Hals gelegt und diesen fest zugezogen.

Wie die Polizei in Köln mitteilte, konnte der 22-Jährige die Schlinge nicht selbst lösen. Er suchte Hilfe in einem Sanitätszelt. Der Arzt sei gerade noch rechtzeitig eingeschritten, teilte die Polizei Köln mit. Wie der behandelnde Arzt den Beamten erklärte, war der Kabelbinder so fest um den Hals gezogen, dass dadurch die Durchblutung des Kopfes eingeschränkt war.

Der Mann aus Trier soll beim Kölner Karnevalsauftakt mit einem Kabelbinder gewürgt worden sein. Imago Imago

Weitere Vorfälle mit Kabelbindern gemeldet

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung, die bis hin zu einem versuchten Tötungsdelikt eingestuft werden könne. Während der Kölner Karnevalseröffnung wurden nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vier Menschen auf diese Art gewürgt.

Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werde geprüft, ob Kameras den Vorfall aufgezeichnet haben. Die Polizei bittet weitere Geschädigte und Zeugen, sich umgehend zu melden. Ansprechpartner ist das Kriminalkommissariat 51, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.