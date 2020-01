per Mail teilen

Die Justizvollzugsanstalt in Trier wird spätestens 2028 geschlossen. Laut Justizminister Herbert Mertin (FDP) waren die Kosten für eine Sanierung der Haftanstalt ausschlaggebend.

Mertin sagte, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es sei aber am effizientesten das Trierer Gefängnis aufzugeben. Über dessen drohende Schließung war schon länger spekuliert worden. Die Pläne des Justizministeriums sehen vor, dafür die Justizvollzugsanstalt in Wittlich auszubauen und dort mehr Plätze zu schaffen. Das alte Haftgebäude dort soll wieder in Betrieb genommen werden. Es steht seit Jahren leer, muss aber weiter unterhalten werden, weil es unter Denkmalschutz steht.

Dauer 0:38 min So begründet Mertin die Schließung der JVA Trier Durch die Sanierung eines derzeit nicht genutzten Gebäudes der JVA Wittlich kann das Land in einigen Jahren auf 320 zusätzliche Haftplätze zurückgreifen, erklärte Justizminister Herbert Mertin (FDP). Dadurch kann das Trierer Gefängnis geschlossen werden.

Von Trier nach Wittlich

Für die Sanierung in Wittlich rechnet Mertin mit Kosten von rund 41 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen bis 2027 abgeschlossen sein. Dort sollen 325 neue Haftplätze entstehen. Laut Ministerium wird in Wittlich unter anderem eine Abteilung für ältere Häftlinge mit barrierefreien Zellen entstehen. Nach der Sanierung des Altbaus hätte das Wittlicher Gefängnis rund 800 Haftplätze.

In der Justizvollzugsanstalt Trier gibt es etwa 170 Haftplätze. 120 Menschen sind dort beschäftigt. Von den 118 notwendigen zusätzlichen Strafvollzugsbediensteten in Wittlich sollen 113 aus Trier kommen. Entlassungen soll es nicht geben. Der offene Vollzug am Standort Saarburg soll laut Ministerium erhalten bleiben.

Dauer 2:07 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Rheinland-Pfalz schließt JVA Trier Das Gefängnis in Trier wird nach Angaben der Landesregierung spätestens 2028 geschlossen. Im Gegenzug soll die Justizvollzugsanstalt in Wittlich ausgebaut werden. Video herunterladen (5,3 MB | MP4)

Stefan Ternes vom Personalrat in der JVA Trier sagte dem SWR, man werde weiter kämpfen, um das Thema noch einmal auf die politische Agenda zu bringen, auch mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr. Der rechtspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Bernhard Henter aus Konz sagte, die Schließung der JVA Trier sei nicht nachvollziehbar. Aus seiner Sicht sei das Trierer Gefängnis baulich intakt. Der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Teuber aus Trier teilte mit, er hätte sich ein anderes Ergebnis gewünscht.