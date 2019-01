Ein Zimmerbrand in der Flüchtlingsunterkunft in Trier-West hat am Nachmittag einen größeren Feuerwehr- Einsatz ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, hatten alle etwa 60 Bewohner das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Im Dachgeschoss waren in einem Raum aus noch ungeklärter Ursache Möbel in Brand geraten. Brandermittler der Kriminalpolizei sollen jetzt ermitteln, warum das Feuer ausbrach.