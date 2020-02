Forschende aus ganz Europa beschäftigen sich ab heute an der Universtität Trier mit Western-Filmen. Nach Angaben der Universität soll in der zweittägigen Tagung die Aktualität von Western-Filmen in der heutigen Zeit diskutiert werden. Die Forscher wollen dabei unter anderem analysieren, wie in den Cowboy-und Indianerfilmen mit dem Gesetz umgegangen wird. Wenn Konflikte in den Filmen zu schnell mit Waffengewalt gelöst würden, stecke dahinter ein etabliertes aber problematisches Rechtsempfinden, so eine Sprecherin der Universität. Darüber hinaus soll in der Tagung die Frage geklärt werden, ob die Wiederkehr des Westerns in den Kinos, mit aktuellen Ereignissen in Politik und Gesellschaft zusammenhängt.