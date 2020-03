Zum morgigen internationalen Weltfrauentag gibt es auch in der Region Trier viele Aktionen und Veranstaltungen. In Trier geht es bei einem Vortrag des Zonta Clubs darum, wie Frauen besser in Führungspositionen kommen können. In dem Benefizvortrag im Kurfürstlichen Palais wird eine Wirtschaftswissenschaftlerin aufzeigen, wie sich das noch von Männern dominierte Wirtschaftssystem, überwinden lassen könnte. Die Trierer Musikerin Julia Reidenbach gestaltet das Unterhaltungsprogramm mit ihrem Mitmachen-Chorprojekt „Just sing". Im Trierer Broadway Kino findet ein Filmnachmittag, bei dem eine feministische Komödie gezeigt wird. In Wittlich wird eine Ausstellung 100 Jahre Frauenwahlrecht im Landkreis präsentiert. Eine Weinprobe nur für Frauen wird am Sonntag in Traben-Trarbach in der Brückenschenke angeboten.