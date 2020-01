Die Betreiber der Weihnachtsmärkte in der Region Trier ziehen eine positive Bilanz. Das hat eine SWR-Umfrage in Trier, Wittlich und Bernkastel-Kues ergeben. Als Hauptgrund nannten die Betreiber das gute Wetter. Der Weihnachtsmarkt in Trier wurde nach Angaben des Veranstalters vor allem von Touristen aus den BeNeLux-Staaten, Frankreich und den USA besucht. In Bitburg kamen laut Betreiber besonders viele Besucher zur Auftakt- und Endveranstaltung. Regionale Bands hätten dabei ungefähr 1000 Besucher angelockt. Auf dem Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues ist nach Angaben des Veranstalters vor allem der sogenannte Feuerzangenbowlen-Abend gut besucht worden. Dieser soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden.