In einigen Städten und Kreisen in der Region Trier werden am Sonntag die Beiräte für Migration und Integration neu gewählt. Dabei können ausländische Einwohner und Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben. In der Stadt Trier sind etwa 20.500 Menschen zur Wahl aufgerufen, in Idar-Oberstein sind es knapp 6.000 und im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es etwa 10.000 Wahlberechtigte. Die Migrationsbeiräte beraten Gemeinderäte, Kreistage und Verwaltungen, wenn es um das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen geht.