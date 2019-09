Das Landgericht Trier hat einen Mann wegen schwerer Brandstiftung zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er im vergangenen Herbst in seiner Wohnung in Pluwig sein Sofa angezündet und die Wohnung anschließend verlassen hatte. Die Flammen seien auf den Dachstuhl übergegriffen - mit einem Schaden von rund 30.000 Euro. Im Winter habe er zudem im Keller seines Vermieters Brandbeschleuniger verschüttet und angezündet. Schaden: etwa 5.000 Euro. Im Vorfeld beider Taten soll der Angeklagte erheblich Alkohol getrunken haben. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.