Als einzige Stadt in Rheinland-Pfalz hat Trier einer Studie zufolge ein Überangebot an Wohnungen. Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft IW gibt es in Trier 30 Prozent mehr Wohnungen als nötig. In Speyer beispielsweise wird nur ein Fünftel des Bedarfs an Wohnungen gedeckt – in Worms wird etwa halb so viel Wohnraum gebaut. In den Landkreisen in Rheinland-Pfalz entsteht laut Studie fast überall mehr Wohnraum als nötig – das zeigt sich besonders in den Kreisen Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich. Laut Prognose gibt es dort bis zu drei Mal so viele Wohnungen wie künftig gebraucht werden. Im Landkreis Trier-Saarburg wird mit knapp 90 Prozent in etwa nach Bedarf investiert. Wichtig sei der Grundsatz „Umbau vor Neubau“. Die Bautätigkeit im Neubau sollte gebremst werden, um ein Überangebot zu vermeiden, heißt es in der Studie.