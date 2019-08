Ruderer Johannes Thein von der Rudergesellschaft Trier hat sich für die U23-Europameisterschaften qualifiziert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird Thein gemeinsam mit seinem Ruderpartner Tim Bier aus Treis-Karden an der Untermosel im Leichtgewichts-Doppelzweier an dem Wettbewerb teilnehmen. Die Ruder-EM findet Anfang September in Griechenland statt.