Die Trierer Stadtverwaltung informiert heute über die Baufortschritte bei drei Neubauten von Sporthallen. Es geht um die Mehrzweckhalle am Mäusheckerweg sowie die Sporthallen in Trier-West und Trier-Feyen, teilte die Stadtverwaltung mit. An den drei Standorten standen vorher Sporthallen aus den 60er Jahren, die wegen maroder Decken geschlossen werden mussten. Weil eine Sanierung zu teuer gewesen wäre, hatte sich die Stadt entschieden, die alten Hallen abzureißen und neue zu Bauen. Spatenstich war im Dezember 2018. In die drei Hallen werden insgesamt mehr als 21 Millionen Euro investiert. Die Bauten werden von Bund und Land gefördert. Bei der Planung konnte Geld eingespart werden, weil die Hallen in Trier-West und Trier-Feyen nach dem gleichen Plan gebaut werden.