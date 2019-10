Die Stadt Trier kritisiert die Forderung der "Fridays for Future Aktivisten", die Trierer Innenstadt und den Alleenring autofrei zu machen. Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) sagte, dies sei nicht machbar. Bei der Demonstration am Freitag mit rund 250 Teilnehmern in Trier hatten die Aktivisten eine autofreie Innenstadt bis 2023 gefordert - ausgenommen seien Fahrten zu Krankenhäusern und Lieferfahrten. Baudezernent Ludwig sagte im SWR, die Stadt brauche mehr E-Mobilität. Dies schaffe weniger schädliche Emissionen. "Wenn wir den Menschen in der Innenstadt das Auto verbieten, wollen dort viele nicht mehr wohnen und wir bekommen statt einer autofreien eine bevölkerungsfreie Innenstadt", so Ludwig.