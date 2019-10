Die Trierer Sozialdezernentin Garbes ist enttäuscht, dass die Kreuznacher Diakonie das Haus für Flüchtlingskinder in Trier nicht eröffnet. Dem SWR sagte sie, ihre Mitarbeiter müssten jetzt weit fahren, um Verwaltungsdinge zu regeln. Das Trierer Jugendamt ist zuständig für Kinder und Jugendliche, die allein auf der Flucht sind und in Rheinland-Pfalz ankommen. Die Kreuznacher Diakonie versorgt diese Kinder im Auftrag des Jugendamtes. Sie hatte dafür in Trier ein Haus gekauft, will es aber nach Nachbarschafts-Protesten wieder verkaufen.