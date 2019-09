Die Rollstuhlbasketballer der Dolphins Trier starten heute Abend in die neue Bundesligasaison. Am ersten Spieltag trifft die Mannschaft auf Zwickau. Es gibt einen Mentalitätswandel bei den Dolphins: nach vielen Jahren als Weltauswahl setzt der Verein in dieser Spielzeit auf junge deutsche Spieler mit Entwicklungspotenzial. Während die Konkurrenz weiterhin Spitzenspieler aus dem Ausland verpflichtet, müssen die Trierer sparsam sein. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Etat um 20 Prozent geringer, bei gleichzeitig steigenden Kosten in der Bundesliga. Nachdem die Mannschaft in den vergangenen Jahren zwei Mal das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht hat, sind die Saisonziele etwas bescheidener. Spielertrainer Dirk Passiwan schielt auf den sechsten Tabellenplatz, der zur Play-off-Teilnahme berechtigt.