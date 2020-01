Der Tierschutzbund Rheinland-Pfalz in Trier ruft dazu auf, Raketen und Böller nur in der Silvesternacht zu zünden. Der unerwartete Lärm sei für die Tiere eine erhebliche Belastung. Daher solle man das Böllern auf die erlaubten Zeiten während des Jahreswechsels beschränken. Haustiere sollten die Silvesternacht am besten im Haus verbringen, sagte ein Sprecher. Kleinfeuerwerk wie Raketen und Böller darf in Deutschland nur an den letzten drei Werktagen eines Jahres verkauft werden.