Zwei Männer müssen sich heute wegen Schmuggels von 200 Kilogramm Marihuana vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Männer waren als Fahrer und Beifahrer in einem spanischen LKW unterwegs. Auf der Ladefläche sollen sie neben der legalen Ladung insgesamt sechs Paletten mit 54 Kartons Marihuana transportiert haben. Sie sollen das Rauschgift aus Spanien nach Deutschland eingeführt haben. Hinter der deutsch-luxemburgischen Grenze bei Mesenich fielen die Angeklagten bei einer Kontrolle auf. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Männer die Drogen in Deutschland an verschiedene unbekannte Händler verkaufen wollten.