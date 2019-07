Am Landgericht Trier müssen sich heute fünf Männer wegen schweren Raubes verantworten. Sie sollen an Silvester in Hillesheim zwei Männer niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Die beiden Männer waren mit einem der Angeklagten früh morgens um 5 Uhr in Hillesheim zu Fuß unterwegs. An einem Zigarettenautomaten sollen plötzlich die anderen vier Männer dazugekommen sein. Die Anklage geht davon aus, dass sie schon geplant hatten, die beiden Männer auszurauben. Sie sollen so heftig auf sie eingeschlagen und getreten haben, dass einer der Angegriffenen bewusstlos wurde. Die beiden erlitten Schädelprellungen mit Gehirnerschütterung, Verstauchungen der Wirbelsäule sowie Rippen- und Nasenbeinbrüche. Die Beute - ein Geldbeutel mit 50 Euro, die einer der Angeklagten gestohlen haben soll.