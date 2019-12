Die Polizei hat Sonntagnacht nach einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Brotstraße in Trier in der Nähe des Tatorts drei Männer kontrolliert. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Diebesgut von anderen Straftaten. Inwieweit die Tatverdächtigen für den versuchten Einbruch in Frage kommen, werden die Ermittlungen ergeben, so die Polizei.