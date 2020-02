Die Polizei in der Region Trier ist morgen an Weiberdonnerstag nach eigenen Angaben mit besonders vielen Beamten im Einsatz. Die Polizisten seien in Uniform und in Zivil unterwegs. In Trier sollen laut Polizei mobile Einsatzkräfte positioniert werden, die bei Bedarf schnell eingreifen können. Der Trierer Hauptmarkt soll zudem mit Videokameras überwacht werden. Die Polizei verspricht sich davon, Eskalationen früh zu erkennen und Straftaten besser aufzuklären. In Wittlich wird es nach Angaben der Polizei in diesem Jahr keine Videoüberwachung mehr geben. Auch in Bitburg sollen besonders viele Polizisten im Einsatz sein, vor allem um zu verhindern, dass Jugendliche zu viel Alkohol trinken. In der gesamten Region Trier plant die Polizei zudem mehr Verkehrskontrollen.