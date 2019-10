Mit einer Festwoche feiert das philharmonische Orchester der Stadt Trier ab Sonntag seine Gründung vor 100 Jahren. Das Jubiläumskonzert ist am übernächsten Sonntag, dem 27. Oktober 2019, in St. Maximin in Trier. Das teilt das Theater Trier mit. Im Sommer 1919 hatten Trierer Bürger einen Orchesterverein gegründet und ein professionelles Orchester eingerichtet, das schon bald von der Stadt übernommen wurde. Während des Krieges aufgelöst, spielte das Orchester 1946 schon wieder. Ende der 60er Jahre führten Geldkürzungen durch die Stadt fast zur Auflösung. Sogar die Musikerkollegen von der New Yorker Philharmonie schimpften über die kulturfeindliche Aktion der Stadt. Heute ist das philharmonische Orchester ein fester Teil des Theaters.