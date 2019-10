per Mail teilen

Gute Neuigkeiten für die Pendler zwischen der Region Trier und Luxemburg: Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn im Dezember wird eine neue grenzüberschreitende Zugverbindung eingeführt. Das teilte das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium mit. Die Regionalbahn werde über den Hauptbahnhof Trier nach Luxemburg fahren. auch in der Gegenrichtung wird es ein erweitertes Angebot geben: Reisende können ab Dezember von montags bis samstags zwischen 6 Uhr und 20 Uhr einmal pro Stunde in einen Zug von Luxemburg nach Wittlich steigen, wie das Verkehrsministerium in Luxemburg mitteilte.