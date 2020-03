Die geplante Wohnanlage am Trierer Grüneberg wird deutlich teurer als geplant. Statt der ursprünglich vom Stadtrat verabschiedeten 3,9 Millionen Euro wird die Anlage etwa 800.000 Euro teurer. Grund für die Mehrkosten ist eine Tiefgarage, die jetzt gebaut werden soll. Der Bauausschuss hat den Mehrkosten gestern Abend zugestimmt. Die letzte Entscheidung trifft der Stadtrat nächste Woche. Bei der Wohnanlage handelt es sich um einen Mehrgenerationen-Neubau für eine Sinti-Gemeinschaft. Sie lebt am Grüneberg in städtischen Wohnungen, die in schlechtem Zustand sind.