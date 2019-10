Die mobile Aussichtsplattform „Skyliner“ in Trier haben bislang 35.000 Besucher genutzt. Das hat ein Sprecher des Unternehmens mitgeteilt. Er bestätigte auch, dass der Skyliner länger als geplant in der Stadt bleibt, und zwar bis Ende Oktober. Für die Tourismus-Gesellschaft Trier (TTM) ist der Skyliner nach eigenen Angaben ein Gewinn. Und dass er länger bleibt, sei ebenfalls gut, so TTM-Geschäftsführer Norbert Käthler. Weil der Skyliner auf öffentlichem Gelände steht, zahle die Firma Gebühren, bringe der Stadt also Einnahmen. Außerdem biete sie Trierer und Touristen ein attraktives Angebot. Und zusätzlich, so der TTM-Chef, könne seine Touristik-Gesellschaft, die Plattform kostenlos für Veranstaltungen nutzen. Konzerte und Weinproben, die dort stattfanden, seien alle ausverkauft gewesen.