An der Mosel sind seit der Nacht auf Dienstag die meisten Schleusen geschlossen. Grund ist die jährliche Revision. Nur Koblenz und Fankel sind in Betrieb.

Wie in jedem Jahr werden die Schleusen in den kommenden acht Tagen in Stand gesetzt und, wo nötig, repariert. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes Trier wird dabei hauptsächlich die Elektrik der Schleusentore überprüft und der Beton in den Schleusenkammern erneuert.

Berufsschiffer frühzeitig informiert

In Trier, wo die Schleuse aktuell eine zweite Kammer bekommt, werde daran weitergearbeitet. Für Berufsschiffer sei die Schließung kein Problem, weil die jährliche Mosel-Sperrung bis ins Jahr 2025 zeitlich festgelegt sei. Die Schiffer hätten sich lange im Voraus darauf einstellen können.

Der Einbau des Untertores war ein wichtiger Schritt zur Fertigstellung der zweiten Schleusenkammer SWR Martin Schmitt

Sportbootfahrer seien durch die Schleusensperrung kaum betroffen. Für sie gebe es extra Schleusen und die blieben offen. Allerdings werde in der Region Koblenz einige Sportbootschleusen geschlossen. Zum einen die in Koblenz. Die Sportbootschleuse in St. Aldegund ist nur am 21. Mai 2019 außer Betrieb. Die anderen Sportbootschleusen stünden der Sportbootschifffahrt uneingeschränkt zur Verfügung.