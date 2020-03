Das Landgericht Trier hat einen 38-jähriger Mann wegen Drogenhandels zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Er hat nach Angaben des Gerichts im Jahr 2016 bei mehreren Gelegenheiten in der Vulkaneifel Rauschgift verkauft. Bei einer Verkehrskontrolle seien außerdem in seinem Auto Amphetamin, Marihuana und Ecstasy-Tabletten gefunden worden. Außerdem wurden zwei Luftgewehre, Messer und ein Schlagstock in dem Wagen sichergestellt, so das Gericht.