Der Trier Hafen hat im Jahr 2019 1,6 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Das ist nach Angaben der Geschäftsführung ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Die Hafengesellschaft ist mit der Jahresbilanz zufrieden. Der seit 2015 eingeschlagene Weg zum einem verstärkten Containerumschlag sei eine Erfolgsgeschichte. Besonders der Gütertransport per Bahn habe sich dank zwei wöchentlicher Zugverbindungen nach Antwerpen und Rotterdam gut entwickelt. Ab Februar wird es sogar fünf Verbindungen an die Nordsee geben. Per Schiff wurden im vergangenen Jahr 800.000 Tonnen umgeschlagen. In diesem Jahr möchte die Hafengesellschaft vor allem in die Modernisierung der Gleisanlagen investieren.