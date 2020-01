Die Zahl der Diesel-PKW auf den Straßen der Region Trier hat in diesem Jahr weiter zugenommen. Nach Angaben der Zulassungsstellen trifft dies gilt dies vor allem für den ländlichen Raum. Von einem allgemeinen Trend weg vom Diesel kann in der Region Trier keine Rede sein, zumindest wenn man sich die Bestandsdaten der Städte und Kreise anschaut. Fast überall sind mehr Diesel zugelassen, als noch am Jahresanfang. Ihre Zahl ist insgesamt um fast 2000 angestiegen. Am deutlichsten ist die Zunahme in den ländlichen Regionen. Allen voran die beiden Landkreise Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich. Anders dagegen die Stadt Trier. Hier ging die Zahl der zugelassenen Diesel leicht zurück. Dabei handelt es sich jedoch eher um eine Stagnation als um einen echten Abwärtstrend.