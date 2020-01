Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen einen Mann in Trier eröffnet, weil er mit Scheckkarten um sich warf. Laut Bundespolizei wollten Beamten den Mann am Donnerstagabend am Trierer Hauptbahnhof kontrollieren. Statt seine Ausweispapiere zu zeigen, zog er ein Scheckkartenetui heraus und stieß es in Richtung eines Bundespolizisten. Die Karten schleuderten heraus und trafen den Polizisten im Gesicht getroffen. Der vorbestrafte Mann wurde daraufhin fixiert und auf die Dienststelle gebracht, um eine Blutprobe abzugeben. Gegen ihn wurde Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.