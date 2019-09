Viele Künstler in der Region öffnen an diesem Wochenende wieder ihre Ateliers für Besucher. Auch Künstler in kleineren Dörfern sind mit dabei. In Daun zeigt Franziskus Wendels Malerei und Graphik. In Reil ist das Atelier der Textil- und Skulpturen-Künstlerin Dorothee Hermann offen. Und in Trier lädt unter anderem die Malerin Martina Diederich Kunstfreunde ein. Insgesamt sind in der Region Trier an diesem Wochenende 30 Künstlerateliers für Besucher geöffnet. Veranstalter ist der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz.