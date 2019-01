Zur Erinnerung an deportierte und ermordete Sinti und Roma aus Trier legen Vertreter des rheinland-pfälzischen Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma morgen Nachmittag einen Kranz nieder. Anlass ist der 76. Jahrestag von Himmlers sogenanntem Auschwitz-Erlass. In der Folge wurden fast 23.000 Bürger aus ganz Europa ins Vernichtungs-lager Auschwitz-Birkenau deportiert. Die Kranzniederlegung ist an der Gedenkstätte zur Erinnerung an die während des Nationalsozialismus verfolgten Trierer Sinti und Roma in der Nähe des Doms.