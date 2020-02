Durch Sturmböen sind in der Nacht in der Region Trier mehrere Bäume umgestürzt. Verletzt wurde niemand. Eine Straße bei Freudenburg ist allerdings blockiert.

Wie die Polizei mitteilte, gab es keine größeren Schäden. Auf der B269 zwischen Morbach und Birkenfeld beseitigte die Feuerwehr schon am Sonntagnachmittag einen Baum an der Kreuzung nach Allenbach. Auch auf der K105 zwischen Kommen und Wederath schnitt die Feuerwehr einen umgestürzten Baum weg. Um 18:15 Uhr kam es in Trier- Ruwer zu einem größeren Feuerwehreinsatz. In der Straße „Im Paulinsgarten“ stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus und drohte in die Stromleitung abzurutschen. Das verhinderte die Feuerwehr und schnitt den umgestürzten Baum klein. Es entstand Sachschaden an dem Haus. Der Einsatz für die Berufsfeuerwehr dauerte mehr als zwei Stunden.

Die Kreisstraße zwischen Freudenburg und Trassem ist bis mindestens Dienstag gesperrt. Florian Blaes

Auch im Hochwald fällt der Sturm Bäume

Gegen 18:20 Uhr stürzten mehrere Bäume auf die L151 zwischen Zerf/ Hirschfelderhof und dem saarländischen Weiskirchen auf die Straße und blockierte diese. Auch dort beseitigte die Feuerwehr das Hindernis. Nach mehr als einer Stunde wurde die Strecke wieder freigegeben. Am Abend stürzten dann noch mehrere Bäume auf die Kreisstraße 119 zwischen Trassem und Freudenburg. Da diese Bäume nicht ohne größeres Gerät entfernt werden können und weitere Bäume zwar entwurzelt wurden, aber hängen blieben, ist die Strecke bis auf weiteres gesperrt. Dort wurde auch eine Telefonleitung mitgerissen. Fachkräfte des Landesbetriebs Mobilität müssen auf der Strecke die Bäume begutachten, um weitere Gefahren ausschließen zu können.