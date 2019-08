Die IG Metall hat die Beschäftigten des Stahlkonzerns Riva für Freitag zu einer Protestkundgebung vor der Porta Nigra in Trier aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, verweigert der Konzern den etwa 130 Beschäftigten in Trier und Horath im Hunsrück die Tarifbindung, obwohl in allen anderen deutschen Werken nach Tarifvertrag bezahlt werde. Der Arbeitgeber habe auch ein Angebot zur Schlichtung durch einen unabhängigen Schlichter abgelehnt. Der Streik in den Werken des Stahlkonzerns Riva in Trier und Horath geht damit auch nach zehn Wochen weiter.