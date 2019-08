In Trier beginnt am Montag die Qualifikation für das größte Tennisturnier in der Region. Bei dem mit 15.000 Dollar dotierten Herrenturnier kämpfen Nachwuchsspieler um ihre ersten Weltranglistenpunkte. Das Turnier wird seit den 1980er Jahren auf der Tennisanlage am Moselstadion ausgetragen. Zu den Siegern gehörten Stars wie Michael Stich, Grigor Dimotrow oder Kevin Krawitz, der in diesem Jahr die French Open im Doppel gewann. Das Finale findet am Samstag statt.