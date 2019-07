In der Region Trier beginnen Forstleute mit den Erhebungen für den Waldzustandsbericht. Sie begutachten drei Wochen lang den Zustand der Bäume in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel. Nach Angaben der Forschungsanstalt für Waldökologie in Trippstadt können die Experten die Gesundheit der Bäume anhand der Baumkronen erkennen. Als großes Problem gilt die Trockenheit, durch die die Bäume geschwächt werden. Ende des Jahres werden die Ergebnisse des Waldzustandsberichts präsentiert.