An der Mittelmosel sind wegen des Hochwassers die ersten Straßen gesperrt. In der Nacht wurde auch die Schifffahrt zwischen Trier und Kinheim (Kreis Bernkastel-Wittlich) eingestellt.

Auch die Saar ist für Schiffe gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind derzeit zwei Straßen überflutet: die K134 zwischen Lieser und Kesten und die B53 zwischen Zeltinger Brücke und Ürzig.

Pegel bei 7,40 Meter

Die Mosel steigt nach ausgiebigen Regenfällen weiter an. Der Pegel Trier liegt derzeit bei 7,40 Meter.

Tief Elli sorgt weiterhin für Regen über Rheinland-Pfalz. Die Schauer sollen jedoch am Nachmittag etwas nachlassen. Am Samstag lokale Schauer, am Sonntag zunächst trocken, später Regen.