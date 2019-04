Ermittler haben drei Tatverdächtige im Trierer Rotlichtmilieu festgenommen. Jetzt prüfen die deutschen Behörden, ob die Verdächtigen an Luxemburg ausgeliefert werden.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz werden zwei Frauen und einem Mann Menschenhandel und Zuhälterei vorgeworfen. Am 16. April wurde ein Bordell in Trier durchsucht. In den darauffolgenden Tagen wurden die drei Tatverdächtigen festgenommen. Sie sitzen in Auslieferungshaft, da das Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft Luxemburg geführt wird.

Prüfung des Auslieferungsantrags kann Wochen dauern

Vor den Festnahmen in Trier ermittelte die Luxemburger Staatsanwaltschaft schon länger wegen des Verdachts auf Menschenhandel. Eine erste Festnahme hatte es schon im vergangenen Oktober in Luxemburg gegeben. Neben Trier sind auch Luxemburg und das Saarland mögliche Tatorte.

Die zuständige Justiz in Koblenz prüft, ob der luxemburgische Auslieferungsantrag zugelassen und bewilligt wird. Das sei komplex und könne bis zu zwei Monate dauern, sagte ein Sprecher der Behörde.

Unterschiedliche rechtliche Bewertung von Prostitution

Bisher sei kein Einwand eingereicht worden, der eine Auslieferung verhindern könnte. In Luxemburg und Deutschland sei das Recht, was Prostitution betrifft, zwar unterschiedlich – ein Grund, warum es in Trier und dem Saarland so viele Bordelle gebe. Aber normalerweise lieferten sich europäische Staaten Tatverdächtige aus. Die Staaten erkennen die jeweilige Rechtsprechung an, sagte ein Justizsprecher. Ein Gerichtsprozess gegen die Tatverdächtigen würde dann in Luxemburg stattfinden.