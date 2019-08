Drei Männer müssen sich vom Montag an wegen der Einfuhr von Drogen nach Deutschland und Luxemburg vor dem Trierer Landgericht verantworten. Sie sollen Anfang des Jahres mehrere hundert Gramm Marihuana in Rotterdam gekauft haben. Bei einer Kontrolle in der Nähe von Prüm wurden die Männer von der Bundespolizei festgenommen. Dabei wurde laut Anklage auch eine Luftpistole mit 1.500 Metallkugeln Munition sichergestellt. Die drei Männer sitzen in Untersuchungshaft.