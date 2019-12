Drei Menschen haben in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag in einer Wohnung in Trier eine Rauchgasvergiftung erlitten. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei waren aus einem Holzofen giftige Dämpfe ausgetreten. Ursache war ein verstopftes Ofenrohr, das nicht ordnungsgemäß gereinigt war. Die drei verletzten Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Schornsteinfeger legte den Ofen still.