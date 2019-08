Das Landgericht Trier hat einen Mann wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann drei Raubüberfälle beging.Demnach hatte er im November 2013 eine Tankstelle in Bernkastel-Kues überfallen und fast 1.1.00 Euro erbeutet. Rund zwei Wochen später überfiel er einen Supermarkt in Mülheim an der Mosel. Dabei habe er einer Kundin eine Schusswaffe an den Kopf gehalten. Er habe – so das Gericht – 2.400 Euro erbeutet. Rund einen Monat später soll er denselben Supermarkt erneut überfallen haben.