Mehr als 4400 Schüler haben am Montag in der Region Trier ihren ersten Schultag an weiterführenden Schulen. Das geht aus Zahlen der Schulbehörde ADD hervor. Rund die Hälfte der neuen Fünftklässler geht auf ein Gymnasium. Vergangenes Jahr waren es noch gut fünf Prozent weniger gewesen. In der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg sind die Gymnasialquoten am höchsten, während im Vulkaneifelkreis Daun die Realschulen mehr Fünftklässler aufgenommen haben.