In Trier gibt es offenbar mehrere Corona-Verdachtsfälle. Wie ein Sprecher der Stadt Trier mitteilte, werde eine Familie aus Mailand vorsorglich im Krankenhaus isoliert. Die Familie habe sich in der Lombardei in Italien aufgehalten und habe dort bereits wegen Grippesymptomen einen Arzt aufgesucht. Die Symptome seien aber nicht besser geworden. Weil sich die Familie in einem Corona-Risiko-Gebiet aufgehalten habe, müsse sie aus Sicherheitsgründen jetzt so lange im Krankenhaus bleiben, bis eine genaue Diagnose feststehe.